Жителям Кадуя поставляют воду с превышением норм по содержанию хлороформа

Роспотребнадзор провел социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды в районном центре Кадуй Вологодской области. Оказалось, что 11 тысяч человек, проживающие в городе, вынуждены пить некачественную воду. Проверкой установлено, что содержание хлороформа в питьевой воде гигиенический норматив, установленный санитарными правилами СанПиН 1.2.3685-21.

«На основании этих данных территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах провел административное расследование, результаты которого подтвердили факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований — обеспечение населения для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд водой, не соответствующей нормативным требованиям», — уточняют в Роспотребнадзоре.

Приготовление питьевой воды в Кадуе осуществляется на водоочистной станции филиала публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ПАО «ОГК-2») — Череповецкой ГРЭС, эта же питьевая вода используется в самом филиале для хозяйственно-питьевых нужд. С иском к компании обратился государственный санитарный врач по городу Череповцу.

В итоге Кадуйский районный суд Вологодской области обязал ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» в срок до 30 сентября 2024 года провести мероприятия по приведению качества питьевой воды в норму.