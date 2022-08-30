На городском рынке в Вологде прошли пожарно-тактические учения

30.08.2022 [Общество]

В Вологде на городском рынке прошли пожарно-тактические учения. Пожарные отрабатывали навыки тушения возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.

«Условный пожар возник в подвале здания, где большая пожарная нагрузка. Как показали учения, системы обеспечения защиты здания и администрация сработали должным образом», — рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Вологодской области Эдуард Бояршинов.

Отмечается, что личный состав показал хорошие практические навыки тушения пожара и спасения людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Тэги: МЧС, пожарные, учения, рынок
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
В Сямженском районе женщина убила своего сына
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Новый пешеходный переход появится в Вологде на улице Мира
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
Жительница Вологодского района получила смертельные ожоги у себя на кухне
В Вытегорском районе под колесами грузовика погиб велосипедист
В ходе спецоперации погиб доброволец из Череповца

Похожие новости

В Белозерске пожарные спасли кошку из огня

Животному дали кислород и, когда кошка очнулась, ее передали хозяину

1070
0

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Вологодской области 7 июля

Ожидаются ливни, грозы и сильный ветер

4471
0

В Кириллове пожарные сыграли в футбол в полной экипировке

В соревнованиях приняли участие команды семи пожарно-спасательных отрядов

1206
0

Несколько строений уничтожены огнем на дачном участке в Череповецком районе

Пожарные не исключают версию поджога

1190
0

Погибшему министру МЧС посмертно присвоено звание Героя России

Звание Героя России министру по чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву посмертно присвоено Владимиром Путиным

1210
0

Глава МЧС погиб при спасении кинорежиссера Александра Мельника

Пресс – служба МЧС назвала имя режиссера, которого пытался спасти глава МЧС Евгений Зиничев

3903
0

В Вологодской области синоптики обещают метель, оттепель, а затем похолодание

Вечером 17 декабря на дорогах появятся гололедица и снежный накат

3247
0

МЧС увеличило группировку сил и средств на месте крушения вертолета в Нюксенском районе

С 29 октября на месте работает 95 человек

2837
0

Череповец посетил глава МЧС Евгений Зиничев

На совещании с министром обсуждалось функционирование Рыбинского и Шекснинского водохранилищ, ситуация на которых влияет на паводковую обстановку в регионе

1810
0

В Устюжне смерч сорвал крышу с леспромхоза

На время ремонта работа предприятия остановлена

3608
0

Экс-глава вологодского УМЧС Андрей Бессмертный стал директором «Крымавтотранса»

Это государственное предприятие, в ведении которого находятся автовокзалы и автостанции полуострова

3688
1

Уровень воды в реках Вологодской области вновь может повыситься из-за потепления

С 5 декабря в регионе ожидается аномально теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, температура днем +1, +4°С, ночью -1, +1°С. 

4901
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителям Кадуя поставляют воду с превышением норм по содержанию хлороформа
На городском рынке в Вологде прошли пожарно-тактические учения
«Балтийский лизинг» поддерживает бизнесменов Вологды гибкими условиями
Вологдастат в очередной раз зафиксировал вымирание Вологодской области
В Вологодской области продлили зачисление в техникумы и вузы из-за пустующих бюджетных мест
Премьер-министр России утвердил календарь выходных и праздничных дней на следующий год
Вологжан приглашают присоединиться к обсуждению потенциала использования берегов рек
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3324
0
30.08.2022 [БлогоVO]

На наш призыв о помощи в сборе средств на пиломатериалы откликнулся житель Белозерска Сергей Михайлов

113
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

740
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика