На городском рынке в Вологде прошли пожарно-тактические учения

В Вологде на городском рынке прошли пожарно-тактические учения. Пожарные отрабатывали навыки тушения возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.

«Условный пожар возник в подвале здания, где большая пожарная нагрузка. Как показали учения, системы обеспечения защиты здания и администрация сработали должным образом», — рассказал начальник службы пожаротушения ГУ МЧС РФ по Вологодской области Эдуард Бояршинов.

Отмечается, что личный состав показал хорошие практические навыки тушения пожара и спасения людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.