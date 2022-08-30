Вологдастат в очередной раз зафиксировал вымирание Вологодской области

В январе — июне 2022 года в Вологодской области родились 4595 детей, а умерли 8800 человек. Естественная убыль населения области в первом полугодии составила 4205 человек, сообщает Вологдастат.

За указанный период в область прибыли 9205 человек, а выбыли 10055 человек, таким образом миграционная убыль составила 850 человек.

В январе — июне в Вологодской области зарегистрировано 2424 брака и 2440 разводов.

Лидерами по убыли населения в 2021 году стали Сокольский, Великоустюгский и Череповецкий районы. В первом убыль составила 605 человек, во втором 583, в третьем 551 человек. В этом году статистики по районам еще нет.

Муниципальный депутат Евгений Опояскин считает, что опубликованные Вологдастатом цифры ставят вопрос о перспективах некоторых поселений.

«В Вологде пытаются решить этот вопрос самым простым способом — слиянием поселений в один округ, где не будут вести демографическую статистику по отдельным территориям. Но от административных манипуляций процесс вымирания „неперспективных“ населенных пунктов не остановится. Тут нужны другие решения», — говорит он.

Областной ЗАГС уже полтора года не публикует демографическую статистику по муниципалитетам.