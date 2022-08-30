В Вологодской области продлили зачисление в техникумы и вузы из-за пустующих бюджетных мест

За пару дней до начала учебного года в образовательных организациях Вологодской области остались пустующие бюджетные места. Учебные заведения подготовили 7 936 бюджетных мест, что на 351 больше, чем в прошлом году.

На данный момент набор продолжается. В образовательных организациях остаются незаполненным 401 бюджетное место. Наибольшее количество — в Тотемском политехническом колледже с филиалами в Никольске и Верховажье, Сокольском лесопромышленном политехническом техникуме и Грязовецком политехническом техникуме.

«Зачисление продлено до 25 ноября. Оставшиеся бюджетные места могут занять выпускники, которые сдают ОГЭ в сентябре текущего года и которые не прошли по баллам в выбранные колледжи и техникумы. С ними и их родителями проводится адресная работа с целью переориентации для поступления на свободные бюджетные места», — прокомментировала начальник Департамента образования Елена Рябова.

По итогам приемной кампании в высшие учебные заведения зачислили 2 782 человека. Незаполненными остаются 86 мест в Череповецком государственном университете. До первого сентября попасть в вуз ещё могут все желающие.

Наибольшей популярностью среди выпускников школ пользуются профессии программиста, системного администратора, дорожного строителя, графического дизайнера, кинолога, сварщика и специальности из сферы информационной безопасности, логистики и обслуживания электронных приборов.