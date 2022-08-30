Вологжан приглашают присоединиться к обсуждению потенциала использования берегов рек

30.08.2022 [Общество]

В Вологде состоится презентация и экспертное обсуждение «Стратегии развития общественных пространств Вологды и потенциал использования берегов рек».

Всех желающих приглашают присоединиться к обсуждению 2 сентября. 

Мероприятие пройдет на площадке выставки «Малая река большого города» совместно с Лабораторией городской среды. Экспертное обсуждение проводится в рамках реализации гранта XII открытого грантового конкурса проектов программы «Музеи Русского Севера» компании «Северсталь».

Площадка выставки стала местом диалога, споров и размышлений о реке, её значении в жизни города, её экологическом состоянии, о путях её трансформации в современное городское пространство.

Новый формат в дискуссии о реке — экспертное обсуждение «Стратегии развития общественных пространств Вологды и потенциал использования берегов рек».

«Эта тема чрезвычайно актуальна для города, ведь город расположен на обоих берегах реки Вологда, давшей название областной столице. В городской черте в неё впадают реки Тошня (служит западной границей города), Пудежка, Содема (Золотуха), Шограш. Так же в городе и окрестностях имеется много мелких речушек, таких, как Шолда, Лоста и Евковка. Увидеть проблемы малых рек в городской среде и найти пути их решения, а также узнать больше о трансформации берегов малых рек в привлекательные и экологичные городские пространства, помогут приглашённые эксперты в сфере гидрологии, биоразнообразия, экономики и архитектуры», — сообщает Лаборатория городской среды.

Желающих принять участие в мероприятии ждут 2 сентября 2022 года в 15:00 часов в Золотых залах Иосифовского корпуса по адресу: ул. С. Орлова, д. 15. Вход свободный. Тел.: 72-99-82. 

Тэги: реки, благоустройство

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