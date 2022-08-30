У 20% череповчан выявили ожирение

У 20% череповчан, прошедших экспресс-тестирование в рамках проекта «Шаг к здоровью», выявили ожирение, сообщает официальный сайт Череповца.

Мобильные пункты проекта — шатры — семь недель работали в разных районах города. Всего удалось обследовать 2206 человек. Шатры стояли в парках, где гуляет много людей. Самая высокая посещаемость была в Заречье.

«Мы просили медиков при обследовании выделить тех, у кого не в порядке какие-то показатели. Отклонения в артериальном давлении обнаружили у 308 человек, отклонения по глюкозе — у 180, ожирение обнаружили у 428 человек», — рассказала cherinfo заведующая отделом по реализации социальных программ мэрии Ирина Султанова.

Кроме того, больше 700 человек прослушали лекции о здоровье. Самыми популярными стали лекции о сердечно-сосудистых заболеваниях и артериальном давлении.

Отмечается, что проект «Шаг к здоровью» действует в Череповце второй год подряд.