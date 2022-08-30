Вологжан приглашают принять участие в викторине о жизни и творчестве Василия Белова

Вологодская областная библиотека имени Бабушкина приглашает всех желающих принять участие в викторине «Василий Белов — писатель и гражданин», посвящённой 90-летию со дня рождения писателя.

«Василий Иванович Белов — русский писатель XX века, продолжатель традиций русской классической литературы, один из крупнейших представителей и основоположников „деревенской прозы“. Его литературное наследие составляет более ста тридцати книг, выпущенных тиражом свыше семи миллионов экземпляров. Его произведения являются подлинными образцами отечественной словесности, они переведены на многие языки мира», — говорится в сообщении в группе библиотеки в соцсети.

Мероприятие будет проходить с 1 сентября по 10 октября 2022 года. Итоги игры подведут 24 октября. Победителей наградят призами.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке и ответить на 15 вопросов о жизни и творчестве Василия Белова. Информация о мероприятии размещена на сайте библиотеки в разделе «Конкурсы». Возрастные ограничения: 12+