На мосту 800-летия в Вологде сбили мотоциклиста

30.08.2022 [Происшествия]

На мосту 800-летия в Вологде машина сбила мотоциклиста. По словам очевидцев ДТП произошло около 10 утра 30 августа.

легковой автомобиль Вольво и мотоцикл не поделили правую полосу движения. Оба двигались со стороны центра.

Из-за аварии на мосту образовалась транспортная пробка. Свидетели ДТП сообщают, что мотоциклист с пассажиром лежат на тротуаре. 

Момент ДТП попал на камеры Baza.net. На видео видно, что мотоциклист не затормозил перед машиной, которая стояла в правом ряду и на полном ходу врезался в нее. Водителя мотоцикла перекинуло через руль. 

По данным УМВД России по Вологодской области водитель мотоцикла не притормозил вовремя и на полном ходу допустил столкновение с ехавшим в попутном направлении автомобилем Вольво, водитель которого остановился в соответствии с запрещающим сигналом светофора.

В результате ДТП травмы получили водитель мотоцикла и его пассажир. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи мужчины были госпитализированы.

Водитель мотоцикла не имел прав на управление транспортным средством.

Тэги: ДТП

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