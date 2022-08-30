В ресторане на Кремлевской площади Вологды изъяли контрафактный алкоголь

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по городу Вологде провели рейд по увеселительным заведениям областного центра. Цель проверок — выявление фактов незаконного оборота спиртосодержащей и алкогольной продукции. В итоге контрафактный алкоголь был обнаружен прямо в сердце города — в ресторане на Кремлевской площади.

«В ходе рейда в одном из заведений, расположенном на Кремлевской площади, полицейские выявили факт хранения алкогольной продукции с нарушением норм действующего законодательства. Правоохранители изъяли из оборота 7 единиц алкогольной продукции различного наименования. По данному факту в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 14.17 КоАП РФ «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», - сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Санкция данной статьи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или дисквалификацию на срок от двух до трех лет.