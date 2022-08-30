В Череповце задержали водителя без прав на автокране с заклеенными номерами

В пять утра на пересечении Южного шоссе и Шекснинского проспекта сотрудниками ДПС был остановлен автокран на шасси КРАЗ 250, под управлением мужчины, 1994 года рождения.

Полицейских привлекло то, что из-за стрелы крана длина автомобиля явно превышала разрешенные 12 метров, при этом государственные номера были заклеены. При проверке документов, оказалось, что водитель автокрана никогда не получал права.

«Водитель пояснил, что его лишь попросили перегнать автокран и признался, что ранее водительского удостоверения он никогда не получал. В отношении него был составлен ряд административных материалов: за управление „без прав“, за умышленное скрытие гос. номеров, за управление негабаритным транспортным средством без специального разрешения», — поясняют в отделе ГИБДД УМВД России по городу Череповцу

За каждое нарушение череповчанину предстоит заплатить штраф, при этом транспортное средство было помещено на специализированную стоянку. Отмечается, что автомобиль принадлежит юридическому лицу. Как за рулем оказался гражданин, не имеющий водительского удостоверения и необходимого пакета документов, предстоит разобраться полицейским.