Улицу Доронинскую в Вологде больше затапливать не будет

В завершающей стадии находится ремонт улицы Доронинской в Вологде. Ремонт улицы Доронинской на участке от ул. Дальней, 17 до ул. Доронинской, 57 идет за счет средств Дорожного фонда. Завершающий этап строительства проинспектировал Мэр Вологды Сергей Воропанов. Сообщают в пресс-службе администрации города Вологды.

Контракт на ремонт улицы стоимостью около 52 млн рублей является переходящим, то есть его реализация была запланирована на 2021–2022 годы.

«Работы на участке начались в сентябре прошлого года. Были обустроены и заасфальтированы тротуары, установлен бортовой камень и уложен нижний слой асфальтобетонного дорожного покрытия. В этом году уложили верхний слой асфальта. Сейчас приводим в порядок газоны, в сентябре нанесем разметку и передадим дорогу для полноценной эксплуатации», — рассказал главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.

При благоустройстве улицы Доронинской предусмотрено не только асфальтирование, но и формирование системы водоотведения. К работе были подключены специалисты МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

«На этом участке ливневка была в нерабочем состоянии. Поэтому, прежде чем дорожники приступили к ремонтам на объекте, большие работы выполнял „Вологдагорводоканал“. Теперь после дождей необходимо будет проверять, как работает ливневая канализация. Обслуживание ливневки — это тоже очень серьезный вопрос, который взяли на себя коммунальщики. Будем следить за тем, чтобы оно происходило своевременно и качественно», — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

На средства Дорожного фонда в этом году планируется вести ремонт и улице Гагарина на участке от Окружного шоссе до улицы Галактической. Контракт заключен также с компанией «Магистраль».

Также продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в который Вологда вошла при содействии Губернатора Олега Кувшинникова. На данный момент полностью готова ул. Мира в селе Молочное, в финальной стадии готовности находятся улицы Новгородская, Костромская, Старо-Кирилловское шоссе, где осталось нанести разметку. Ремонты также ведутся на улицах Турундаевской, Левичева и других. В общей сложности протяженность ремонтируемых участков составит порядка 15 км. На проведение ремонтов выделено более 480 млн рублей из бюджетов трех уровней.