В Херсонской области застрелен пророссийский чиновник

29.08.2022 [Политика]

Следственный комитет России обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Он умер в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа. 

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Добавляется, что СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Алексей Ковалев был избран депутатом Верховной рады летом 2019 года. Возглавил подкомитет по акцизному налогу и регулированию рынка спирта, алкоголя и табака в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Был основателем аграрного предприятия «Аркада-Югбуд, созданного в 2016 году, а также директором и соучредителем ООО «Агро» (с 2018 года), пишет портал Informator.ua.

В апреле Алексея Ковалева исключили из украинской фракции «Слуга народа». Генпрокуратура Украины возбудила в его отношении дело по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК и объявила в розыск. 

8 июня Ковалев рассказал в Facebook, что был на встрече заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко с фермерами Херсонской области, сказал, что «Россия здесь всерьез и навсегда» и «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».

22 июня украинские СМИ написали, что машину Ковалева взорвали, и он погиб. Однако, Ковалев остался жив. 28 августа его убили по месту жительства. 

Тэги: убили

ТОП НЕДЕЛИ

По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
При участии в спецоперации на территории Украины погиб житель Вашкинского района
В Сямженском районе женщина убила своего сына
Стремительное похолодание ожидается в Вологде к началу сентября
Новый пешеходный переход появится в Вологде на улице Мира
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
Жительница Вологодского района получила смертельные ожоги у себя на кухне
В Вытегорском районе под колесами грузовика погиб велосипедист

Похожие новости

В Вологде мужчина задушил девушку во время интимной близости

Ему грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы

5976
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Улицу Доронинскую в Вологде больше затапливать не будет
В Череповецком государственном университете недобор первокурсников
В Москве задержали политика Леонида Гозмана
В Херсонской области застрелен пророссийский чиновник
Вологодских школьников просят помочь записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей
Фильм «Межсезонье» Александра Ханта получил приз зрительских симпатий Дней VOICES
Генетик Дмитрий Кривошеев расскажет вологжанам о том, как генетика влияет на пищевое поведение
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

3230
0
29.08.2022 [БлогоVO]

Два с половиной года потребовалось чтобы заключить договор с «Почтой России»

187
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

721
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика