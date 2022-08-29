В Херсонской области застрелен пророссийский чиновник

Следственный комитет России обстоятельства преступления в отношении скончавшегося замглавы администрации Херсонской области по сельскому хозяйству Алексея Ковалева. Он умер в результате огнестрельного ранения, нападение было совершено по месту его жительства 28 августа.

«Следователи СК России зафиксируют и расследуют обстоятельства совершения преступления в отношении заместителя председателя Херсонской ВГА», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК. Добавляется, что СК примет меры к установлению лиц, причастных к вооруженному нападению, их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

Алексей Ковалев был избран депутатом Верховной рады летом 2019 года. Возглавил подкомитет по акцизному налогу и регулированию рынка спирта, алкоголя и табака в комитете Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Был основателем аграрного предприятия «Аркада-Югбуд, созданного в 2016 году, а также директором и соучредителем ООО «Агро» (с 2018 года), пишет портал Informator.ua.

В апреле Алексея Ковалева исключили из украинской фракции «Слуга народа». Генпрокуратура Украины возбудила в его отношении дело по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) УК и объявила в розыск.

8 июня Ковалев рассказал в Facebook, что был на встрече заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко с фермерами Херсонской области, сказал, что «Россия здесь всерьез и навсегда» и «теснейшая интеграция с Россией уже происходит».

22 июня украинские СМИ написали, что машину Ковалева взорвали, и он погиб. Однако, Ковалев остался жив. 28 августа его убили по месту жительства.