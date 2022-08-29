Вологодских школьников просят помочь записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей

Старшеклассников из Вологодской области просят помочь записать аудиокниги для незрячих и слабовидящих детей в рамках проекта «Вслух», сообщает газета «Сельская правда».

«Проект „Вслух“ в 2018 году придумал незрячий участник конкурса юных чтецов „Живая классика“ Фёдор Лысиков. Он предложил записывать для подростков литературные новинки в аудиоформате», — говорится в сообщении.

Первыми волонтёрами «Вслух» стали петербургские школьники, но текстов оказалось очень много и теперь к проекту приглашают присоединиться учащихся из других регионов страны. Решившие стать волонтёрами в течение сезона будут участвовать в мастер-классах по чтецкому мастерству, чтобы подготовиться к записи. Для них также создадут специальный книжный клуб, где будут проходить встречи с писателями.

«В этом сезоне сделали ставку на книги современных авторов, которых в школьных библиотеках мало. Писатели будут делиться с ребятами даже рукописями — сочинениями, которые еще не изданы. А это — уникальная возможность узнать первыми о книжных новинках», — также говорится в сообщении.

Узнать подробнее об акции, зарегистрироваться и стать волонтёром можно на официальном сайте проекта.