Фильм «Межсезонье» Александра Ханта получил приз зрительских симпатий Дней VOICES

Фильм «Межсезонье» режиссёра Александра Ханта получил приз зрительских симпатий фестиваля Дни VOICES, сообщает cultinfo.ru

«Приз зрительских симпатий и победа в трех номинациях достались „Межсезонью“, который был признан лучшим фильмом, его режиссер Александр Хант — лучшим режиссером, а харизматичный исполнитель главной роли Игорь Иванов — лучшим актером. Лучшей актрисой, по мнению зрителей, стала Екатерина Ермишина — исполнительница роли архитектора Киры в фильме „Рядом“», — говорится в сообщении.

Фестиваль проходил в Вологде с 25 по 28 августа. За четыре дня зрители смогли увидеть 30 фильмов российских и зарубежных режиссёров, а также пообщаться с создателями картин и актёрами.

«Фестиваль сделан вологжанами, про вологжан, для вологжан и гостей города, конечно. Дни VOICES состоялись благодаря большой поддержке — кажется, весь город объединился, и все у нас получилось», — рассказал cultinfo куратор фестиваля Максим Горбов.

Мероприятия Дней VOICES проходили на пяти площадках: в кинотеатрах «Ленком» и «Салют», Вологодской областной универсальной библиотеке, Доме актера и Консисторском дворе Вологодского кремля. Отметим, что «Салют», в котором уже несколько лет не показывают кино, открыли специально для фестиваля.