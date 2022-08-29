Генетик Дмитрий Кривошеев расскажет вологжанам о том, как генетика влияет на пищевое поведение

О том, как генетика влияет на пищевое поведение, расскажет вологжанам генетик Дмитрий Кривошеев, сообщает cultinfo.ru

Лекция «Мы то, что мы едим» пройдёт в Вологде 30 августа в рамках проекта «Лекторий». Речь пойдёт о том, как работают витамины, гормоны и ферменты, об основных компонентах пищи: белках, жирах и углеводах, а также о диете и связанной с ней мифах.

Мероприятие начнется в 18:30 (ул. М. Ульяновой, 1, 3 этаж). Билет — 500 рублей (оплачивается перед мероприятием). Обязательна предварительная регистрация по ссылке (количество мест ограничено). Возрастные ограничения 12+