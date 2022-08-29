Вологжанин получил шесть лет колонии за покушение на сбыт трёх килограммов наркотиков

29.08.2022 [Общество]

В Вологде суд вынес приговор 33-летнему местному жителю, признанному виновным в покушении на сбыт крупной партии наркотиков.

По материалам дела, в марте 2021 года подсудимый приобрёл семена марихуаны. С августа по декабрь мужчина вырастил и высушил больше трёх килограммов наркотического средства, которое хранил и фасовал на мелкие партии для сбыта через тайники-закладки. Довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог, так как его задержали полицейские.

«В ходе судебного разбирательства подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, раскаялся в содеянном», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологды.

Осуждённого приговорили к шести годам колонии строгого режима.

Тэги: наркотики, покушение, сбыт наркотиков, приговор

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