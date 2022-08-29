Вологжане завоевали больше всех медалей на первом этапе Чемпионата и Первенства СЗФО РФ по ездовому спорту

29.08.2022 [Спорт]

Сборная Вологодской области заняла первое место в медальном зачете на I этапе Чемпионата и Первенства СЗФО РФ по ездовому спорту, в бесснежных дисциплинах.

Соревнования прошли в минувшие выходные в Центре лыжного спорта «Карпово». В них приняли участие спортсмены из Вологодской, Архангельской, Ленинградской, Рязанской областей, Приморского края и Санкт-Петербурга.

Участники соревнований преодолевали дистанцию вместе с собаками на велосипеде или скутере, а также бежали кросс.

Вологжане завоевали 5 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых медалей. Победителями в своих дисциплинах стали; Алексей Бурашов, Анна Сидорова, Алла Найденко, Юлия Телюк и Ирина Кудринская

Тэги: ездовой спорт, собаки, соревнования, медали
фото из группы "ВРОО ВолФЕС" в социальной сети

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