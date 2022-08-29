В России вырос спрос на йодид калия и измерители радиации

29.08.2022 [Общество]

В России в несколько раз выросли продажи йодида калия и измерителей радиации. Об этом пишет Forbes со ссылкой на сервис аналитики работы интернет-ретейлеров Moneyplace.

Так на маркетплейсах Ozon и Wildberries весной и летом 2022 года в несколько раз выросли продажи йодида калия, который принимают для защиты от радиации, а также приборов для измерения уровня радиации. Объем продаж йодида калия и содержащих его препаратов вырос на 103% в апреле по сравнению с мартом 2022-го, на 40% в мае по сравнению с апрелем и на 42% в июле по сравнению с июнем.

Спрос на данные товары был замечен вплоть до конца июля. Августовский спад продаж тем, что «на новостной волне самые эмоциональные покупки уже были сделаны ранее».

Йодид калия рекомендуют принимать людям, находящимся в зоне радиационного поражения.

Тэги: радиация

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