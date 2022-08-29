Туристы шокированы дорогой к главной достопримечательности Вытегорского района

29.08.2022 [Общество]

Туристы просят власти привести в порядок дорогу до Андомы-горы в Вытегорском районе. Нормальная дорога к главной достопримечательности заканчивается сразу за базой МЧС, дальше как по рельсам. 

«Дорога у деревни Ольково, Андома-Гора. Сотни машин в день здесь проезжают, кто отвечает за безопасность движения на этом участке?! В первую очередь хотелось бы спросить администрацию Андомского сельского поселения! Ау, откликнитесь и примите меры, авария может случиться в любой момент!», — написал Александр Москьин. 

В администрации Вытегорского района туристам ответили, что мероприятие по ремонту указанной дороги в текущем году не запланировано.

«Ваши пожелания будут учтены при разработке муниципальной программы на 2023 год. Грейдирование указанного участка дороги будет проведено в течение следующей недели», — ответили сотрудники администрации 19 августа.

Однако, 27 августа дорога как была в ужасном состоянии, так и осталась. 

«Проделали такой длинный путь из Вологды с детьми, чтобы увидеть Вытегру и прекрасную Андому-гору, а там такая дорога, всю подвеску можно оставить. О каком развитии внутреннего туризма можно говорить», — рассказали туристы, которые побывали в Вытегорском районе в выходные. 

В центре управления регионом ответили, что как пояснили специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта области, состояние участка с переходным типом покрытия дороги Демино-Ольково поддерживается в рамках текущего содержания. В этом году выполняются работы по расчистке полосы отвода автодороги. Еженедельно проводятся работы по планировке покрытия. Очередные работы по планировке выполнены 23 августа.

«К сожалению, в настоящее время, в связи с установлением засушливой жаркой погоды выполнение грейдирования затруднено, так как дорожное полотно находится в сухом уплотненном состоянии. Следующее грейдирование запланировано на 30 августа», — уточнили в ЦУРе

Андомская гора (или Андома-гора) — это уникальное геологическое образование на юго-восточном побережье Онежского озера, которое возникло в результате движения доисторического ледника. Входит в состав охраняемого природного комплекса «Онежский» и имеет официальное название Андомский геологический разрез.

Тэги: дороги

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