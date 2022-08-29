В Вожегодском районе локализовали лесной пожар в двух километрах от деревни Дор

За период с 22 по 28 августа в Вологодской области было зафиксировано 11 лесных пожаров. На площади 13 Га. Также выявлены 4 термоточки.

На тушении пожаров были задействованы 113 человек и 34 единицы техники. На данный момент в регионе действует один пожар в Вожегодском лесничестве на площади 7,3 га. Он локализован. Сложнейшие пожары были отмечены в двух местах. Один в Грязовецком районе в полутора километрах от поселка Вохтога. Второй сложный пожар, это пожар действующий. Он сейчас локализован, на нем действуют Вожегодский и Харовский лесхозы, областная противопожарная служба, сотрудники двух лесных компаний.

Авиапатрулирование осуществляется ежедневно. За прошлую неделю авиапатрулирование составило 70 часов 30 минут. Было обнаружено 4 лесных пожара.

В 23 районах области действует особый противопожарный режим. На всей территории области установлен 4 класс опасности. К концу недели на всей территории области ожидается переход к 1 классу пожарной опасности.