В России на 30% вырастет стоимость кофе

Из-за проблем с урожаем кофе его стоимость на мировых рынках повысится. В России рост цены может составить около 30%, сообщили РИА Новости эксперты рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы.

Причиной роста цен станут проблемы с урожаем кофе в Латинской Америке и Азии.

«Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10-15 процентов, а в России — на 30 процентов. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году», — заявил ведущий эксперт рабочей группы Михаил Чарный.

Ущерб нанесли климатические изменения, вызвавшие засуху и заболевания деревьев.