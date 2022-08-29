Осужденный из Шекснинской колонии с закрытыми глазами собрал кубик Рубика за 40 секунд

29.08.2022 [Общество]

В ИК-17 заключенный собрал кубик-рубика за 40 секунд. При этом на глазах у него была повязка.

В прошлом году в День смотра полезных дел в ИК-17 решили провести турнир по спидкубингу. Приобрели несколько кубиков, скачали несколько обучающих видео и несколько человек в колонии научились собирать кубик Рубика. Увлечение оказалось заразительным. Одни научились и стали учить других. э

Тогда же осужденный Сергей Патрушин впервые взял кубик Рубика в руки, научился его собирать, и за год преуспел в спидкубинге. В этом году на Дне смотра полезных дел Сергей удивил зрителей, собрав головоломку за 40 секунд с закрытыми глазами.

«Я его в собранном виде разбираю и снова собираю. Иногда, конечно, можно запутаться и не собрать. Мне это интересно. Я люблю посидеть, подумать. А если все получается, то хочется достичь еще больших результатов. Первое время из рук его не выпускал, и сейчас стараюсь постоянно заниматься», — приводит слова осужденного районная газета «Звезда».

Существует несколько алгоритмов сборки кубика. Кроме скоростного варианта Сергей освоил способ, при котором головоломка собирается одной рукой. Таким способом у него на сборку уходит около трех минут. А еще в настоящее время он учится собирать усложненный вариант кубика с двенадцатью гранями. Отбывая наказание в ИК-17, Сергей Патрушин работал, принимал участие в общественной жизни колонии и на днях суд освободил его условно-досрочно.

Тэги: кубик Рубика
Фото газета Звезда

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