Жительница Вологды отправится в колонию за 16 краж из магазинов

29.08.2022 [Происшествия]

Вологжанка отправится в колонию за серию краж из магазинов. Женщина воровала технику, продукту и одежду. 

Прокуратурой города Вологды поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летней жительницы Вологды, которая совершила кражи из торговых сетей. Всего за девушкой числится 16 краж.

Суд установил, что подсудимая в июле 2021 года воровала технику, одежду и продукты питания из магазинов «ДНС», «Рибок», «Гастроном», «Аллея».

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину в совершении преступления признала полностью, пояснила, что хищение совершала, так как испытывала материальные трудности. При этом входе судебного заседания были исследованы приговоры судов, по которым подсудимая была осуждена за аналогичные преступления.

Вологодский городской суд с учетом мнения государственного обвинителя, вынес обвинительный приговор, которым приговорил подсудимую к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Тэги: кражи

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