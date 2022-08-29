В Междуреченском районе полицейские помогли потерявшейся женщине выйти из леса

В Междуреченском районе полицейские вывели из леса заблудившуюся женщину.

Потерпевшая — жительница Мурманской области — приехала в Междуреченский район в гости с семьёй. Утром в один из дней она пошла с сыном в лес за грибами. По пути женщина свернула с тропы и заблудилась

«Через несколько минут на ее мобильник позвонили полицейские. Правоохранители установили, где находится женщина, ориентировали ее и дистанционно помогли выйти из леса. Уже позже заявительница узнала, что в отделение полиции обратился ее сын», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

В обращении на имя начальника областного УМВД Виктора Пестерева мурманчанка поблагодарила сотрудников отделения полиции оперуполномоченного отделения полиции по Междуреченскому району Владимира Негруца и участкового уполномоченного отделения полиции Константина Иванова за помощь.