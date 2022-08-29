Житель Устюженского района отправится на исправительные работы за неуплату алиментов

Тридцатилетний устюжанин без уважительных причин не выплачивал средства на содержание двух дочерей 2013, 2016 года рождения и сына 2017 года рождения. За это он отправится на исправительные работы.



"Постановлением мирового судьи Вологодской области по судебному участку № 57 от 31 января 2022 года мужчина был подвергнут административному наказанию по ч.1 ст.5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств за содержание детей или нетрудоспособных родителей» в виде обязательных работ на срок 120 часов. Однако устюжанин, получив административное наказание, продолжал не платить алименты более двух месяцев", - сообщают в пресс-службе судов Вологодской области.

Несмотря на долги, мужчина не спешил трудоустраиваться на работу, в Центр занятости населения не обращался. Случайные заработки приносили мужчине деньги, но эти доходы он тратил только на себя. Время шло, задолженность росла, и по состоянию на 24 июня 2022 года её размер составил 302 963 рублей 31 копейки. Действия подсудимого квалифицированы судом по ч.1 ст.157 УК РФ как неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, неоднократно.



Подсудимый вину признал. Устюженский районный суд назначил ему уголовное наказание в виде исправительных работ на срок шесть месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства ежемесячно.

