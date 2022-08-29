Перевозившую детей в багажнике женщину остановили сотрудники полиции в Вытегорском районе

29.08.2022 [Общество]

В Вытегорском районе полицейские остановили женщину, которая перевозила в машине десятерых пассажиров. Семеро из пассажиров — дети. Четверо детей ехали в багажнике. Женщина везла их домой после отдыха на Тудозере.

«Автомобилем „LADA Kalina“ управляла 27-летняя женщина, стаж вождения которой менее одного года. Все пассажиры, в том числе и дети перевозились с нарушением правил дорожного движения», — сообщают в отделении ГИБДД ОМВД России по Вытегорскому району.

Женщина-водитель получила три постановления об административном правонарушении, предусмотренные ч.3 ст. 12.23, ч.1 ст. 12.23, ст. 12.6 КоАП РФ. В настоящее время решается вопрос о привлечении ее по статье 5.35 КоАП РФ — «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Ее действия рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних. Днем ранее эту же женщину оштрафовали за перевозку малолетнего ребенка без автокресла.

Тэги: дети, багажник
Фото: ОГИБДД по Вытегорскому району

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