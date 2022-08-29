Волейболистки череповецкой «Северянки» провели три товарищеских матча

Волейболистки череповецкой «Северянки», в рамках подготовки к новому сезону, провели три товарищеских матча против клубов Суперлиги, «Липецк», «Заречье-Одинцово» и челябинским «Динамо-Метар». Игры прошли в подмосковном городе Одинцово с 26 по 28 августа, и носили закрытый характер.



В первом матче череповчанки встречались с ВК «Липецк». Ведя в счёте 2:0 подопечные Романа Самбурского чуть не упустили победу, позволив соперницам сравняться. Но стойки выиграли тай-брейк 15:12, а вместе с ним и весь матч со счётом 3:2 (25:22, 25:16, 23:25, 25:27, 15:12). По 12 очков в этот день набрали сразу три череповчанки — Наталья Решетникова, Зарина Воситова и Карина Симонова.



Затем череповчанки провели мтч против «Заречье-Одинцово». Как и в предыдущей встрече выиграли два первых сета 25:19, 25:15, затем два следующих сета проиграли 22:25, 15:25 и вновь матч перешёл в стадию тай-брейка. В пятой, решающей партии шла равная борьба и все решилось на балансе больше-меньше. Одинцовские волейболистки смогли выиграть этот сет со счётом 19:17, таким образом «Северянка» уступила — 2:3.



В заключительном контрольном матче в Одинцове «Северянка» уступила челябинскому «Динамо-Метар» в четырех партиях 1:3. Самой результативной в составе череповецкой команды снова стала Нина Касаткина, набравшая 17 очков.



Уже совсем скоро череповецким волейболисткам начинать сезон 2022/23. С 6 по 11 сентября пройдут матчи предварительного раунда Кубка России. «Северянка» в Казани проведет четыре матча за пять дней, против нижегородской «Спарты», «Уфимочки-УГНТУ», местного «Динамо-Ак Барс» и «Протона» из Саратова. А уже 21 сентября стартует Предварительный этап Высшей лиги «А».

