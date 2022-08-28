В Кириллове трехлетний мальчик выпал из окна

В Кириллове следствием устанавливаются обстоятельства травмирования малолетнего мальчика при выпадении из окна

Происшествие случилось около 19 часов 27 августа 2022 года. 3-летний мальчик взобрался на подоконник окна кухни, облокотился на москитную сетку и выпал с высоты 3 этажа. Ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован. В момент выпадения мать мальчика в кухне отсутствовала.

«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе степень тяжести причиненного ребенку вреда здоровью в рамках назначенной судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято обоснованное решение», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Следственный комитет России в очередной раз обращает внимание родителей на то, что только бдительное отношение к своим собственным детям поможет избежать происшествий. Для предупреждения таких несчастных случаев рекомендуется не ставить предметы мебели близко к окнам, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Рассчитывать на москитную сетку опрометчиво и легкомысленно. Она не может выдержать вес ребенка: крепления сетки мгновенно ломаются и ребенок, не успев среагировать, может упасть. Необходимо устанавливать на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно. Взрослым необходимо при проветривании помещений находиться рядом со своими детьми.