В Сямженском районе женщина убила своего сына

В Сямженском районе женщина убила своего 45-летнего сына. Ранее она была судима за убийство мужа. у



По версии следствия, в ночь с 26 на 27 августа 2022 года 66-летняя жительница деревни Георгиевская выпивала вместо со своим 45-летним сыном. В ходе застолья они поссорились. Женщина ударила сына ножом в грудь, причинив ему смертельные повреждения. О смерти мужчины женщина сообщила соседу, тот обратился к правоохранителям.

«Доставленная в территориальное подразделение СК женщина была задержана следователем в порядке ст. ст. 91-92 УПК РФ и допрошена. В настоящее время назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщают в СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее женщина привлекалась за умышленное убийство супруга.