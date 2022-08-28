Анастасия Маркова стала бронзовым призером Всероссийской Спартакиады.

В Санкт-Петербурге завершились соревнования по плаванию, в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших. В заключительный день было разыграно 9 комплектов медалей. В одном из финалов, а именно на дистанции 100 метров баттерфляев участвовала и Анастасия Маркова.



В полуфинале вологжанка показала второй результат 58.99. В решающем заплыве улучшила свое время на 9 сотых секунд, но для победы этого оказалось не достаточно, только третье место. Выиграла же на стометровке баттерфляем Дарья Клепикова из Воронежской области, на втором месте Светлана Чимрова.



Напомним что для Анастасии Марковой эта «бронза» стала второй медалью на текущей Спартакиаде. Ранее подопечная Андрея Алешина одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем.