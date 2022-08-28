Анастасия Маркова стала бронзовым призером Всероссийской Спартакиады.

28.08.2022 [Спорт]

Анастасия Маркова стала бронзовым призером Всероссийской Спартакиады.

В Санкт-Петербурге завершились соревнования по плаванию, в рамках Всероссийской Спартакиады сильнейших. В заключительный день было разыграно 9 комплектов медалей. В одном из финалов, а именно на дистанции 100 метров баттерфляев участвовала и Анастасия Маркова.

В полуфинале вологжанка показала второй результат 58.99. В решающем заплыве улучшила свое время на 9 сотых секунд, но для победы этого оказалось не достаточно, только третье место. Выиграла же на стометровке баттерфляем Дарья Клепикова из Воронежской области, на втором месте Светлана Чимрова.

Напомним что для Анастасии Марковой эта «бронза» стала второй медалью на текущей Спартакиаде. Ранее подопечная Андрея Алешина одержала победу на дистанции 200 метров баттерфляем.

Тэги: плавание

ТОП НЕДЕЛИ

По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Еще один деревянный дом, который нельзя сносить, снесли в Вологде
Заключен под стражу водитель фуры, протаранившей 8 машин в Кирилловском районе
При участии в спецоперации на территории Украины погиб житель Вашкинского района
Новый пешеходный переход появится в Вологде на улице Мира
Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
При участии в спецоперации погиб житель Никольского района
Поджог магазина автозапчастей на улице Чернышевского Вологды попал на камеры видеонаблюдения
Жительница Вологодского района получила смертельные ожоги у себя на кухне

Похожие новости

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на Всероссийской Спартакиаде

Турнир по плаванию, в рамках Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта, принимает центр водных видов спорта «Невская волна» в Санкт-Петербурге с 21 по 26 августа

625
0

Вологжанка Анастасия Маркова стала серебряным призером Международных соревнований по плаванию

Спортменка вышла в финал с лучшим временем. А в решающем заплыве 1.23 секунды уступила победительнице, Светлане Чимровой, заняв в итоге второе место

1043
0

Две медали, серебро и бронзу, завоевала спортсменка из Великого Устюга на всероссийских соревнованиях по плаванию

Соревнования прошли в Казани 25-26 июня

1216
0

Вологжанка завоевала две медали на всероссийских соревнованиях по плаванию

Первое открытое Первенство России по плаванию среди спортсменов с поражением ОДА прошли в Дзержинске

1046
0

Вологодские спортсмены с ограниченными физическими возможностями завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Вологжане стали призерами соревнований по плаванию и легкой атлетике

1132
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала 7 золотых медалей на Чемпионате СЗФО по плаванию

Чемпионат и Первенство Северо-Западного округа завершились в Калининграде

1754
0

Четыре золотые медали завоевали вологодские пловцы на Первенстве СЗФО

Соревнования проходят в эти дни во Дворце спорта «Юность» в Калининграде

1138
0

Вологжанка Анастасия Маркова одержала победу на международных соревнованиях по плаванию

XV международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» прошли в Санкт-Петербурге

1276
0

Анастасия Маркова завоевала бронзовую медаль международных соревнований по плаванию

Турнир на призы четырехкратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова начался накануне в Санкт-Петербурге

1090
0

Вологжанка Анастасия Маркова в очередной раз стала чемпионкой России по плаванию

Настя одержала победу на турнире в Санкт-Петербурге в «коротких» бассейнах

1325
0

Вологжанка Анастасия Маркова завоевала серебро этапа кубка мира FINA по плаванию

При этом Анастасия установила новый юношеский рекорд России

1135
0

2,9 млн рублей выделили из бюджета Вологды на занятия для второклассников в бассейнах

Занятия организуют еженедельно, курс рассчитан на 15 уроков для юных вологжан

970
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Анастасия Маркова стала бронзовым призером Всероссийской Спартакиады.
В Вологде пенсионер получил ожоги при пожаре на кухне
В Кадуйском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя
Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Ребёнка спасли из пожара в Устюжне
Малоимущие жители Вологодской области могут оформить пособие на первоклассников в МФЦ
Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2970
0
27.08.2022 [БлогоVO]

Какая всюду в народе слепота. Тьма непроглядная

353
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

653
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика