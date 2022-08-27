В Кадуйском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя

В посёлке Кадуй сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

Росгвардейцам поступило информация о том, что по улицам посёлка ездит автомобиль ИЖ-2126 «Ода», водитель которого нарушает правила дорожного движения и, вероятно, находится в состоянии опьянения. Указанную машину остановили на улице Энтузиастов.

«За рулем машины находился местный житель 2000 г. р., от него исходил резкий запах алкоголя. Молодой человек не смог внятно объяснить, почему в таком состоянии сел за руль», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.