В Кадуйском районе росгвардейцы задержали пьяного водителя

27.08.2022 [Общество]

В посёлке Кадуй сотрудники Росгвардии задержали пьяного водителя.

Росгвардейцам поступило информация о том, что по улицам посёлка ездит автомобиль ИЖ-2126 «Ода», водитель которого нарушает правила дорожного движения и, вероятно, находится в состоянии опьянения. Указанную машину остановили на улице Энтузиастов.

«За рулем машины находился местный житель 2000 г. р., от него исходил резкий запах алкоголя. Молодой человек не смог внятно объяснить, почему в таком состоянии сел за руль», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Задержанного передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Тэги: пьяный водитель, задержание, Росгвардия

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