Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб

В Вологодском районе мужчина погиб в ДТП с грузовиком и трактором.

Авария произошла на 7 километре обхода Вологды 27 августа около 9:30. По предварительной информации, 66-летний водитель грузовика допустил столкновение с трактором.

«В результате ДТП движение по обходу Вологды от автодороги М 8 до трассы Вологда — Норобово временно перекрыто. Просьба выбирать объездные пути через г. Вологду», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Погибший — водитель трактора. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.