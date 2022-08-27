Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб

27.08.2022 [Происшествия]

В Вологодском районе мужчина погиб в ДТП с грузовиком и трактором.

Авария произошла на 7 километре обхода Вологды 27 августа около 9:30. По предварительной информации, 66-летний водитель грузовика допустил столкновение с трактором.

«В результате ДТП движение по обходу Вологды от автодороги М 8 до трассы Вологда — Норобово временно перекрыто. Просьба выбирать объездные пути через г. Вологду», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Погибший — водитель трактора. Его личность и обстоятельства аварии устанавливаются.

Тэги: ДТП, авария, гибель человека
фото пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области

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