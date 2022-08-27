Ребёнка спасли из пожара в Устюжне

27.08.2022 [Происшествия]

26 августа в Устюжне пожарные спали ребёнка из загоревшегося деревянного многоквартирного дома № 17 на улице Правая Набережная р. Мологи. Площадь пожара составила 17 квадратных метров.

«СГОРЕЛО: электрическая проводка в одной из квартир ПОВРЕЖДЕНО: чердачное помещение, деревянные балки кровли, окно, потолок, стены, мебель», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Спасённого вывели на улицу. Ещё один жилец дома сам вышел на улицу до прибытия спецслужб. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.

Тэги: пожар, спасли, ребенок
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Еще один деревянный дом, который нельзя сносить, снесли в Вологде
Заключен под стражу водитель фуры, протаранившей 8 машин в Кирилловском районе
Жительница Вологды стала очевидцем того, как ПВО сбила беспилотник в Евпатории
При участии в спецоперации на территории Украины погиб житель Вашкинского района
Новый пешеходный переход появится в Вологде на улице Мира
Поджог магазина автозапчастей на улице Чернышевского Вологды попал на камеры видеонаблюдения

Похожие новости

В Вологде на улице Ленинградской сгорел автомобиль ВАЗ

Пытаясь перегнать машину, владелец порезал плечо

541
0

В селе Кубенском произошел пожар в здании техникума

На 1-м этаже в помещении мясно-рыбного цеха выгорела часть пластового корпуса и оплавлены элементы блоков управления холодильником

493
0

В Никольском районе из-за неисправности сгорел грузовой автомобиль

Общая площадь пожара составила 27 кв. м.

628
0

В Вологодской области за сутки сгорели две бани

Пожары произошли в Кадуйском и Грязовецком районах

1003
0

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа

Дорога перекрыта в обе стороны

8482
0

В Вологодском районе из-за короткого замыкания сгорел трактор

Инцидент произошёл в селе Кубенское

1859
0

В Череповце рядом с Северным шоссе загорелся торф

Предварительная причина пожара — самовозгорание

771
0

В Вологде сотрудники транспортной полиции потушили пожар в машине на стоянке у вокзала

Автомобиль «Нива» загорелся 17 августа около 16:00

1020
0

В Вологде задержали мужчину, который поджёг два дачных дома и конюшню

44-летний подозреваемый, ранее привлекавшийся к ответственности за поджоги, пояснил, что был пьян

1075
0

В Череповце мужчина и женщина отравились угарным газом при пожаре в квартире

Оба пострадавших отказались от госпитализации

819
0

Семилетний ребенок получил ожоги рук и ног в результате пожара в Вологодском районе

Происшествие случилось в поселке Семенково

829
0

Три поросенка сгорели в Кич-Городецком районе из-за неисправности дымовой трубы

Происшествие случилось накануне в деревне Раменье

779
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Под Вологдой трактор столкнулся с грузовиком: водитель трактора погиб
Ребёнка спасли из пожара в Устюжне
Малоимущие жители Вологодской области могут оформить пособие на первоклассников в МФЦ
Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
Предприниматель из Череповца получил три года колонии за мошенничество
В Вологодском районе установят памятник Валерию Гаврилину, создадут его музей и туристические маршруты
СЕВЕРГАЗБАНК делает подарки в честь Дня знаний!
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2839
0
26.08.2022 [БлогоVO]

Почему-то в нашем городе не нашлось службы, которая доставила бы тело в морг

344
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

580
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика