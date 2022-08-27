Ребёнка спасли из пожара в Устюжне

26 августа в Устюжне пожарные спали ребёнка из загоревшегося деревянного многоквартирного дома № 17 на улице Правая Набережная р. Мологи. Площадь пожара составила 17 квадратных метров.

«СГОРЕЛО: электрическая проводка в одной из квартир ПОВРЕЖДЕНО: чердачное помещение, деревянные балки кровли, окно, потолок, стены, мебель», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Спасённого вывели на улицу. Ещё один жилец дома сам вышел на улицу до прибытия спецслужб. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.