Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу

26.08.2022 [Происшествия]

В Череповце суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, признанному виновным в ряде сексуальных преступлений в отношении падчерицы.

«В октябре 2021 года в следственные органы обратилась 22-летняя череповчанка, сообщившая о том, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима с 11 лет. Отсутствие со своей стороны своевременных обращений в компетентные органы за защитой девушка мотивировала изначально боязнью притязаний со стороны взрослого мужчины, в последующем — стыдом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В беседе со следователем мужчина частично признал вину. Его вина была доказана также другими доказательствами по делу, собранными в результате следственно-оперативных мероприятий.

«Следствием и судом установлено, что не позднее мая 2010 года по июнь 2017 года фигурант, оставаясь по месту жительства и на даче вдвоем с падчерицей, в том числе избрав периоды отсутствия ее матери, с целью удовлетворения своих половых потребностей, неоднократно совершал в отношении малолетней (несовершеннолетней) половые преступления», — также говорится в сообщении пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Осуждённому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Тэги: изнасилование, насилие, родственники, ребенок, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Фура на полном ходу протаранила несколько машин в Кирилловском районе Вологодской области 20 августа
По делу о дискредитации армии задержан Евгений Ройзман
В обстоятельствах аварии в Кирилловском районе разбирается прокуратура
Администрация Череповецкого района выставила на торги Land Cruiser
В Шекснинском районе один человек погиб и двое, в том числе ребёнок, пострадали в ДТП
Житель Вологды отказался платить за случайно разбитые бутылки спиртного в магазине и устроил скандал
В Вологодском районе из-за короткого замыкания сгорел трактор
Еще один деревянный дом, который нельзя сносить, снесли в Вологде
Заключен под стражу водитель фуры, протаранившей 8 машин в Кирилловском районе
Жительница Вологды стала очевидцем того, как ПВО сбила беспилотник в Евпатории

Похожие новости

Жителя Сокольского района осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности

Суд назначил ему окончательное наказание в виде 25 лет лишения свободы

2102
0

Житель Тотемского района получил 8,5 лет за изнасилование несовершеннолетней

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину

1253
0

Житель Череповецкого района изнасиловал пенсионерку, которой помогал по хозяйству

51-летнего подозреваемого арестовали

1550
0

Жителя Сокольского района будут судить за убийство и изнасилование 17-летней давности

Установить личность подозреваемого удалось через 16 лет после совершенного преступления по образцам ДНК

1918
0

Двоих жителей Сокола арестовали по подозрению в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело

1985
0

Вологжанин отправится в колонию за изнасилование знакомой и незаконное проникновение в её квартиру

Инцидент произошёл в апреле 2021 года

1538
0

В Череповце будут судить насильника, совершившего преступление в 1999 году

Его личность установили благодаря развитию возможностей судебных экспертиз

1751
0

Череповчанин влез в окно на первом этаже и изнасиловал хозяйку квартиры

Перед этим потерпевшая и её сожитель выпивали с подозреваемым

1968
0

Сокольчанин отправится в колонию на восемь лет за попытку изнасилования несовершеннолетней

Потерпевшая оказала ему сопротивление

1520
0

Череповчанин получил 15 лет колонии за изнасилование несовершеннолетней дочери

В ходе следствия он отрицал свою причастность к преступлению, но его вина была доказана

2013
0

В Вологодском районе мужчину осудили за покушение на изнасилование пенсионерки

Днём 7 мая 2020 года он напал на 72-летнюю потерпевшую на остановке. При этом он знал, что болен ВИЧ-инфекцией.

1968
0

Вологжанин получил 4,5 года колонии за покушение на изнасилование

Инцидент произошёл в ночь на 12 декабря 2020 года. Ранее обвиняемый уже был судим за аналогичные преступления

1988
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Малоимущие жители Вологодской области могут оформить пособие на первоклассников в МФЦ
Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу
Предприниматель из Череповца получил три года колонии за мошенничество
В Вологодском районе установят памятник Валерию Гаврилину, создадут его музей и туристические маршруты
СЕВЕРГАЗБАНК делает подарки в честь Дня знаний!
Выставка «Орнитологическая азбука» откроется в Вологде 28 августа
В Вожеге пенсионера арестовали на пять суток за мелкое хулиганство
 
19.08.2022 [Культура]

Шалга – исчезнувший край в Вологодской области

2700
0
26.08.2022 [БлогоVO]

Встретился с добрым другом Вологодского района – Натальей Евгеньевной Гаврилиной

208
0
22.08.2022 [Обзор Прессы]

Зоопарк Деда Мороза летом

523
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика