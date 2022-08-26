Житель Череповца семь лет насиловал малолетнюю падчерицу

В Череповце суд вынес приговор 61-летнему местному жителю, признанному виновным в ряде сексуальных преступлений в отношении падчерицы.

«В октябре 2021 года в следственные органы обратилась 22-летняя череповчанка, сообщившая о том, что подвергалась сексуальному насилию со стороны отчима с 11 лет. Отсутствие со своей стороны своевременных обращений в компетентные органы за защитой девушка мотивировала изначально боязнью притязаний со стороны взрослого мужчины, в последующем — стыдом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В беседе со следователем мужчина частично признал вину. Его вина была доказана также другими доказательствами по делу, собранными в результате следственно-оперативных мероприятий.

«Следствием и судом установлено, что не позднее мая 2010 года по июнь 2017 года фигурант, оставаясь по месту жительства и на даче вдвоем с падчерицей, в том числе избрав периоды отсутствия ее матери, с целью удовлетворения своих половых потребностей, неоднократно совершал в отношении малолетней (несовершеннолетней) половые преступления», — также говорится в сообщении пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Осуждённому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.