Предприниматель из Череповца получил три года колонии за мошенничество

В Череповце суд вынес приговор 33-летнему предпринимателю Дмитрию Белову, признанному виновным в мошенничестве.

«Желая обогатиться, Дмитрий Белов составил письменное объявление о том, что ООО „Управляющая жилищная компания“ производит коллективную замену старых входных и межкомнатных дверей, а также деревянных окон на новые пластиковые, осуществляет установку пластиковых балконов и лоджий, указав свои контактные данные», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Создавая видимость работы, подсудимый арендовал офис и присылал к желающим заменить или установить окна и двери незнакомых ему мужчин, которые снимали замеры оконных и дверных проёмов. О преступных намерениях предпринимателя «работники» не знали. После обвиняемый заключал с потерпевшими договоры и получал от них деньги, но не намеревался выполнять взятые на себя обязательства.

«Таким способом в период с 25 февраля по 6 сентября 2021 года Белов похитил денежные средства у 62 граждан, причинив им материальный ущерб на общую сумму 2 121 263 рубля, то есть, в особо крупном размере», — также говорится в сообщении региональной пресс-службы судов.

В суде мужчина признал вину и сказал, что готов возместить потерпевшим ущерб. Суд назначил ему наказание в виде трёх лет колонии общего режима.