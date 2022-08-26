Выставка «Орнитологическая азбука» откроется в Вологде 28 августа

Выставка «Орнитологическая азбука» откроется в Вологодском музее-заповеднике 28 августа. Она познакомит детей и взрослых с удивительным миром птиц.

– Знаете ли вы что такое «бёрдвотчинг»? Это новое движение, которое развивается и набирает обороты, его главная цель – коллекционирование встреч с птицами на природе, – рассказывают сотрудники музея.

Посетители смогут узнать: как появились птицы, зачем птицам клюв, почему их лапы – это многофункциональный инструмент, почему самцы птиц часто выглядят более нарядными и яркими, а также почему птицы издают звуки и многое-многое другое.

– «Орнитологическая азбука» раскроет множество интересных фактов из жизни птиц, обитающих в Вологодской области, а богатейшая орнитологическая коллекция Вологодского музея-заповедника позволит наглядно их проиллюстрировать, – говорится в анонсе мероприятия.

На выставке будут представлены более 50 интересных экспонатов, среди которых таксидермические скульптуры птиц, муляжи гнезд и настоящие гнезда.

Посетить выставку можно с 28 августа в отделе природы государственного музея-заповедника, который находится на территории Вологодского кремля. Время работы с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.