Выставка «Орнитологическая азбука» откроется в Вологде 28 августа

26.08.2022 [Культура]

Выставка «Орнитологическая азбука» откроется в Вологодском музее-заповеднике 28 августа. Она познакомит детей и взрослых с удивительным миром птиц.

– Знаете ли вы что такое «бёрдвотчинг»? Это новое движение, которое развивается и набирает обороты, его главная цель – коллекционирование встреч с птицами на природе, – рассказывают сотрудники музея.

Посетители смогут узнать: как появились птицы, зачем птицам клюв, почему их лапы – это многофункциональный инструмент, почему самцы птиц часто выглядят более нарядными и яркими, а также почему птицы издают звуки и многое-многое другое.

– «Орнитологическая азбука» раскроет множество интересных фактов из жизни птиц, обитающих в Вологодской области, а богатейшая орнитологическая коллекция Вологодского музея-заповедника позволит наглядно их проиллюстрировать, – говорится в анонсе мероприятия.

На выставке будут представлены более 50 интересных экспонатов, среди которых таксидермические скульптуры птиц, муляжи гнезд и настоящие гнезда.

Посетить выставку можно с 28 августа в отделе природы государственного музея-заповедника, который находится на территории Вологодского кремля. Время работы с 10:00 до 17:30. Выходные дни: понедельник и вторник.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, птицы, Вологодский музей-заповедник

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