В Вожеге пенсионера арестовали на пять суток за мелкое хулиганство

В Вожеге суд привлёк пенсионера к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Инцидент произошёл в зале ожидания вокзала железнодорожной станции. Пьяный мужчина в присутствии окружающих громко кричал, грубо ругался и не реагировал на замечания. Данный факт был зафиксирован сотрудниками полиции.

«Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ — „Мелкое хулиганство“. Вину правонарушитель признал», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Суд назначил пенсионеру наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.