В Череповецком районе автомобиль «Шкода» съехал в кювет: пострадали пять человек

26.08.2022 [Происшествия]

В Череповецком районе пять человек пострадали в ДТП с автомобилем «Шкода Октавиа».

Авария произошла на 409 километре автодороги Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец 26 августа около часа ночи. Водитель — 18-летний житель Череповца — не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Пострадал водитель и четыре пассажира: две девушки 2004 г. р., а также двое юношей 2004 г. р., одному из которых на момент ДТП исполнилось только 17 лет.

«С травмами различного характера все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение г. Череповца, трое пострадавших госпитализированы, двоим назначено амбулаторное лечение», — сообщает районный отдел ГИБДД.

Выяснилось, что в момент аварии в авто находилось восемь человек — двое из них ехали в багажнике. Они возвращались домой с реки, где отдыхали вечером.

Тэги: ДТП, авария, пострадавшие
Фото отдела ГИБДД по Череповецкому району

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