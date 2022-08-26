В Вологодской области мошенники вытягивают деньги с доверчивых матерей военных

В Вологодской области мошенники звонят матерям и бабушкам молодых людей и представляются командующими военных частей. Таким образом они пытаются вытянуть деньги из доверчивых женщин.

За определенную плату, аферисты предлагают сделать отсрочку от службы молодым людям, угрожая, что парней заберут в Украину. Испуганные женщины переводят сбережения на счет мошенников, а те, соответственно, пропадают.

Правоохранители просят граждан быть бдительными, и напоминают, что солдат-срочников не имеют права направлять в зону специальной военной операции, а отсрочка от призыва за деньги — незаконна.