В Вологде вновь объявили тендер на строительство «умной площадки» в Ковыринском парке

В Вологде ищут подрядчика для выполнения комплекса работ по созданию «умной» спортивной площадки по улице Гагарина, сообщает RosTender.info.

«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» принимает заявки на участие в электронном аукционе до второго сентября, начальная цена контракта — 29,8 млн рублей. Перед победителем будет стоять задача по выполнению инженерных изысканий, разработке проекта и проверке сметной стоимости работ. Контракт будет действовать до конца июля 2023 года.Площадка будет включать в себя хоккейный корт размером 30×60 м с разметкой — здесь можно будет играть в баскетбол, футбол, волейбол. Предусмотрено размещение четырех круговых беговых дорожек на 200 метров, стола для настольного тенниса и трибуны на 100 мест. От улицы Гагарина установят лестничный марш с пандусом для маломобильных групп населения. Территорию озеленят, устроят зону рекреации с малыми архитектурными формами», — говорится в сообщении.

Ранее автономное учреждение физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь» отменило аналогичную закупку на строительство «умной строительной площадки».

Ранее NewsVo писал, что на месте станции юннатов в Вологде собираются строить «умную спортивную площадку» за 30 млн. рублей, хотя власти обещали, что не будут трогать это место. Территория Ковыринского парка имеет статус объекта культурного наследия «Усадьба Засецких с парковым ансамблем 18-19 вв».

Разговор о том, что в городе появится спортивная площадка на месте станции юннатов ведется уже не первый год.

Здание станции юных натуралистов в Ковыринском парке сгорело в 2015 году. Позже, в 2019 году, здесь собирались строить Ледовый дворец, но местные жители и общественники отстояли территорию и стройку перенесли в Бывалово к стадиону «Локомотив».

В 2020 году градозащитное движение «Настоящая Вологда» сообщало, что территория бывшей станции юннатов с яблоневым садом не даёт покоя областным властям. Её хотят застроить спортивными объектами.

«Земля принадлежит областному бюджету и по некоторым данным передана в управление стадиона «Витязь». И кажется, им не терпится развивать не общедоступное пространства и озеленение, а огораживать заборы для объектов: теннисных кортов, хоккейных коробок и так далее. Как нам сообщили, в ближайшее время должен быть презентован некий проект размещения спортивных объектов на территории бывшей станции юннатов», — сообщали два года назад градозащитники.

Они напоминали властям о двух важных документах. Это правила землепользования и застройки города Вологды. По которым территория бывшей станции юннатов относится к категории р1 «зеленые насаждения общего пользования», где не могут размещаться физкультурно-спортивные объекты. Эта норма введена в 2019 года. Второй документ — приказ комитета по охране ОКН. Территории Ковыринского парка (частью которого является бывшая станция юннатов) и усадьба являются достопримечательным местом. Это значит, что территория должна развиваться как усадебный парк, а не спортивный объект.

Градозащитники говорят, что стадион Витязь итак имеет большую территорию, а дополнительная установка спортивных объектов уничтожит исторический ландшафт парка.

«Рядом построен на бюджетные средства огромный спортивный комплекс, уничтожив часть травянного покрова. И теперь, более гектара зелени совершенно необходимой для этой территории плотной застройки, опять планируют уничтожить. Вместо того, чтобы пустить людей на стадион бесплатно, как это было раньше, до того», — поясняют в комитете защиты Ковыринского парка.

После возмущений жителей в августе состоялось несколько встреч областного Департамента физкультуры и спорта с активистами ТОС, на которой все заинтересованные стороны обсудили реализацию проекта. В итоге договорились о проведении дендрологического исследования деревьев, компенсационных посадках взамен спиленных деревьев после завершения строительства и значительном расширении территории благоустройства.

«Совместно мы решили составить дорожную карту по благоустройству этого участка, которое будет проходить в несколько этапов. Мы попросили включить в нее составление дендрологического плана, поскольку деревья в яблоневом саду старые, их давно не кронировали, некоторые представляют угрозу — могут упасть в грозу и при сильном ветре. Мы попросили привлечь специалистов Вологодской государственной молочнохозяйственной академии, чтобы они определили, какие деревья нуждаются в вырубке, какие — в кронировании, и как лучше высадить новую часть сада, чтобы территория выглядела как единое целое», — прокомментировала руководитель регионального исполкома ОНФ в Вологодской области Людмила Мельникова.

«Подрядчик, который будет занят на строительстве, должен синхронизировать «умную» спортплощадку с самим Ковыринским парком и сделать нормальный доступ со стороны стадиона «Витязь» и остановки, чтобы жители могли спокойно пройти сюда. Определили и согласовали с жителями, что все земляные работы будут выполнены в этом году, и уже этой зимой вологжане смогут покататься на коньках на территории площадки. Выполнить благоустройство до зимы не получится, и посадки в этом году тоже невозможны. Часть зеленых насаждений будет высажена весной, часть в августе — сентябре 2023 года. Мы проследим со своей стороны, чтобы подрядчик провел посадки очень аккуратно, в соответствии с рекомендациями дендрологов», — сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

После проведения конкурсных процедур будет установлен паспорт объекта с датами начала и завершения строительства, чтобы вологжане понимали, что будет сделано на объекте. Информацию планируют разместить и на информационных досках в подъездах близлежащих домов.