В Вологде две мошенницы украли у пенсионерки 700 тысяч рублей

В Вологде полицейские задержали двух мошенниц, укравших 700 тысяч рублей из квартиры 74-летней местной жительницы.

О том, что подозреваемые ходят по квартирам, правоохранителям сообщила другая пенсионерка, у которой женщины пытались украсть 100 тысяч рублей. Мошенниц задержали на выходе из квартиры второй жертвы. Выяснилось, что задержанные приехали в Вологду из Смоленской области и приходятся друг другу сёстрами. Обе были судимы ранее.

«Под предлогом обмена денег сестры заходили в квартиры престарелых вологжан, просили написать заявление и показать наличные. У первой пенсионерки забрать деньги им не удалось. Вторая 74-летняя женщина продемонстрировала наличные и при гостях убрала их обратно в тайник. Воспользовавшись ситуацией, одна из сестер отвлекала хозяйку квартиры разговорами, а вторая забрала деньги. Добычей стали почти 700 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

По фактам кражи и покушения на мошенничество возбуждены уголовные дела. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы. Женщин заключили под стражу. Украденные деньги изъяли и вернут потерпевшей.

У полицейских есть основания полагать, что мошенницы могут причастны к аналогичным преступлениям на территории Вологодской области. Если Вы узнали женщин или пострадали от их действий, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-30-16, 76-30-20, либо «02».