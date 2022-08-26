Малоимущие жители Вологодской области могут оформить пособие на первоклассников в МФЦ

26.08.2022 [Общество]

Малоимущим семьям, проживающим на территории Вологодской области, на каждого ребенка, идущего в первый класс, установлено единовременное пособие в размере 3000 рублей на приобретение одежды, обуви и школьных принадлежностей.

«Родителям или законным представителям первоклассников, не являющимися получателями ежемесячного пособия на ребенка, за предоставлением единовременного пособия необходимо обратиться в МФЦ или КУ ВО „Центр социальных выплат“ по месту жительства или по месту фактического проживания. Подать заявление можно также через портал Госуслуг», — отметила начальник Департамента цифрового развития Вологодской области Ирина Просвирякова.

При этом родителям детей-первоклассников, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с законом «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области», единовременная выплата к школе будет начислена автоматически до 1 сентября.

Выплата назначается и на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой в малоимущих семьях опекунов (приемных родителей), которым в соответствии с действующим законодательством выплачиваются денежные средства на их содержание.

Заявления принимаются до 1 ноября текущего года. Выплаты производятся до 20 декабря.

Выплата не производится родителям, лишенным родительских прав (ограниченным в родительских правах), и на детей, находящихся на полном государственном обеспечении, за исключением детей, временно находящихся в специализированных учреждениях области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Для удобства вологжан при обращении в МФЦ существует возможность предварительной записи: по телефону колл-центра офисов МФЦ, на официальном сайте МФЦ в разделе «Личный кабинет», а также в мобильном приложении «Мои документы. Онлайн».

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