Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкции против России

Михаил Мишустин заявил о том, что западные страны усиливают санкции против России и Белоруссии и это не смотря на то, что сами страдают от них.

Премьер-министр объявил о создании в ЕАЭС перестраховочной компании для поддержки торговли

Он уверен, что кризис продовольствия в мире стал «прямым следствием» политики западных стран, несмотря на то что спецоперацию начала Россия. По мнению Мишустина, сейчас нарушаются привычный уклад международных финансовой и торговой систем, они расшатываются, в этих условиях Евразийский экономический союз (ЕЭС) подтвердил свою эффективность. Доля взаимных расчетах между членами ЕЭС в нацвалютах стремительно растет, этот показатель уже достиг 75%, добавил он. Премьер призвал участников объединения как можно скорее внедрить «наши собственные международных финансово-расчетные механизмы».