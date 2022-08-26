Устюжанин снялся в новогоднем видео с Ольгой Бузовой

26.08.2022 [Общество]

Устюжанин Илья Бикмурзин снялся в новогоднем видео с Ольгой Бузовой. Бэкстейдж со съёмок совместно с ней он опубликовал у себя на странице.

Одним из героев видео также является Дед Мороз.

Тэги: съемки, съемки фильма

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