В Роскомнадзоре сообщили, что россияне за полгода написали 144 тысячи жалоб

26.08.2022 [Общество]

Роскомнадзор сообщил, что за полгода россияне написали 144 835 жалоб друг на друга, большая часть – «из-за фейков о действиях российской армии в Украине»

«В первом полугодии 2022 года в Роскомнадзор и его территориальные органы поступило 144 835 обращений граждан, что на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее число обращений в адрес ведомства поступило в марте 2022 года. Тогда в центральный аппарат ведомства поступило 10 323 обращения, что больше показателей прошлого года почти в четыре раза, – пишет ведомство.

Чаще всего граждане обращались в Роскомнадзор с просьбой удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой. Большая часть вопросов граждан, поступивших в Роскомнадзор и территориальные органы Службы в первом полугодии 2022 года, касалась размещения в интернете противоправной информации, в том числе фейков о проведении специальной военной операции на Украине»

Тэги: доносы

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