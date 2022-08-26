Вологдагорводоканал выплатит 700 тысяч рублей ущерба за затопленный подвал

Затопление подвальных помещений по причине проблем с ливневой канализацией стоило МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» 700 000 рублей.



В ночь с 10 на 11 августа 2021 года в результате обильных дождей были затоплены нежилые помещения подвального этажа многоквартирного жилого дома в Вологде на улице Герцена.



Предприниматель — собственник помещений для выяснения причин затопления привлек ООО «Вологодский центр комплексного проектирования и обследования». Специалисты установили, что коммунальная авария произошла из-за засорения грунтом колодца ливневой канализации, расположенного на проезжей части автодороги по улице Герцена. Стоимость затрат на восстановление пострадавшего имущества составила 689 035 рублей. Предприниматель подал иск в суд. МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» возражало против иска. Предприятие считало, что неработоспособность ливневой канализации не доказана, ответственность за причинение ущерба должна нести управляющая компания.



Однако, арбитражный суд Вологодской области взыскал предъявленные убытки в полном объеме. В пресс-службе судов Вологодской области поясняют, что лицом, ответственным за надлежащую работу системы городской ливневой канализации, является МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал».

«Предприятие уклонялось от осмотра наружных инженерных сетей и подвальных помещений в период затопления, выводы привлеченных специалистов о причинах затопления не опровергло, о проведении судебной экспертизы не заявило».

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд постановлением от 23 августа 2022 года оставил решение суда первой инстанции без изменения.