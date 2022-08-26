В селе Кубенском произошел пожар в здании техникума

В здании техникума в селе Кубенское Вологодского района загорелось кухонное оборудование.

Как сообщают в управлении МЧС по Вологодской области, 25 августа в 20:21 поступило сообщение о пожаре в одном из помещений учебного корпуса филиала Вологодского технического колледжа в Кубенском на улице Юбилейной, 18:

«На 1-м этаже в помещении мясно-рыбного цеха выгорела часть пластового корпуса и оплавлены элементы блоков управления холодильником, металлический корпус холодильника закопчен вокруг месторасположения блоков управления».

В ликвидации принимали участие 4 пожарные машины, 8 человек личного состава.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.