В селе Кубенском произошел пожар в здании техникума

26.08.2022 [Происшествия]

В здании техникума в селе Кубенское Вологодского района загорелось кухонное оборудование. 

Как сообщают в управлении МЧС по Вологодской области, 25 августа в 20:21 поступило сообщение о пожаре в одном из помещений учебного корпуса филиала Вологодского технического колледжа в Кубенском на улице Юбилейной, 18: 

«На 1-м этаже в помещении мясно-рыбного цеха выгорела часть пластового корпуса и оплавлены элементы блоков управления холодильником, металлический корпус холодильника закопчен вокруг месторасположения блоков управления».

В ликвидации принимали участие 4 пожарные машины, 8 человек личного состава.

Предварительной причиной возгорания специалисты называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

 

Тэги: пожар

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