Более тысячи молодых семей Вологодской области воспользовались субсидией на приобретение жилья

Вологодская область активно взаимодействует с Минстроем России по привлечению в регион государственных жилищных субсидий для молодых семей.

Такие субсидии предоставляются по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Их можно направить, в частности, на приобретение квартиры или дома, на первоначальный взнос или погашение ипотеки. За время участия нашего региона в госпрограмме более тысячи молодых семей Вологодчины смогли улучшить свои жилищные условия.

«В 2023 году в программе планируют принять участие 23 муниципальных образования области, субсидии предоставят не менее чем 50 молодым семьям. Фонд субсидирования по программе формируется из трех источников: федерального, регионального и муниципальных бюджетов. В свою очередь, Правительством Вологодской области на поддержку молодых семей уже выделены 20 миллионов рублей», — сообщил начальник Департамента строительства области Дмитрий Буслаев.

Претендовать на субсидию по программе могут супруги, которые одновременно соответствуют нескольким критериям:

— возраст (получить кредит могут семьи, в том числе неполные, в которых каждому из супругов еще не исполнилось 35 лет);

— объективная потребность в жилье (получить социальную выплату смогут семьи, не имеющие собственной жилплощади или проживающие в ненадлежащих условиях);

— официальный заработок (хотя бы один из трудоспособных членов семьи должен иметь постоянное место работы и доход, достаточный для осуществления ежемесячных платежей по кредиту).

Наличие детей у молодой семьи не является обязательным условием предоставления государственной жилищной субсидии. Однако стоит отметить, что если у семьи есть дети, размер помощи будет увеличен с 30 до 35% от расчетной стоимости жилья.

При выборе жилья супругам также нужно соблюсти ряд несложных требований: недвижимость должна приобретаться в регионе оформления субсидии (в нашем случае — на территории Вологодской области) и не должна быть куплена у близких родственников. Программой нельзя воспользоваться дважды.

Чтобы принять участие в проекте, молодая семья должна обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства с заявлением и необходимым набором документов:

— заявление на участие;

— копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

— свидетельство о браке (если семья полная);

— документ, подтверждающий нуждаемость в жилом помещении;

— справка о доходах либо выписка по счету о наличии денежных средств, документальное подтверждение доходов, накоплений и т. п.;

— при необходимости копия кредитного/ипотечного договора;

— при необходимости справка об остатке ипотечного долга;

— СНИЛС.

Далее орган местного самоуправления сформирует очередь заявившихся семей.