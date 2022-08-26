67 тысяч детей в Вологде пойдут в детские сады и школы города 1 сентября

26.08.2022 [Общество]

В Вологде состоялся традиционный городской августовский педсовет, на котором подводятся итоги прошлого учебного года и ставятся задачи на новый. Его участниками стали представители дошкольных учреждений, школ и учреждений дополнительного образования Вологды. 

«Более 67 тысяч детей пойдут в этом учебном году в школы и детские сады Вологды. Среди них около 5,5 тысяч первоклассников. Благодаря работающим в учебных заведениях города педагогам, настоящим профессионалам своего дела, мы воспитываем умных, инициативных, талантливых детей, достойных патриотов страны. Предстоящий год объявлен в России годом педагога-наставника. Это очень важное решение для повышения имиджа учителя, привлечения и закрепления кадров, молодых специалистов. В этом направлении мы ведем работу.  При поддержке губернатора Олега Кувшинникова развиваем и в целом систему образования благодаря отремонтированным школам, новым детским садам, новому оборудованию. В этом году 1 сентября мы запускаем новую школу на ул. Возрождения, построенную по нацпроекту«Образование», в следующем году — еще одну на ул. Преминина. В планах- начальная школа в Прилуках. Впереди много работы», — такими словами поприветствовал педагогов мэр Вологды Сергей Воропанов.

Как отметил Сергей Воропанов, в Вологде уже нет проблем с местами в детских садах. Все дети  от 1,5 лет могут получить место. Сейчас идет работа над решением следующей задачи — о поэтапном отказе от второй смены в школах областной столицы.

Обсуждался на совещании и кадровый вопрос. На данный момент в учреждениях образования работает более 4600 педагогов.

«Общая численность педагогических работников за последние пять лет увеличилась. Причина этого — введение за последнее время 10 новых зданий детских садов и участие учреждений допобразования в федеральном проекте „Успех каждого ребенка“, благодаря которому создаются новые места для детей и появляется потребность в новых наставниках. Одним из направлений по решению кадрового вопроса являются реализуемые в Вологде меры поддержки для педагогов. Так, возможностью получить компенсацию за найм жилья воспользовались 87 учителей школ и воспитателей детских садов», — отметила Ирина Гуляева.

Педагогов и школьников ждут в новом учебном году и некоторые перемены: обновлены федеральные образовательные стандарты, определены единые подходы к содержанию образования и воспитанию. В центре внимания новых ФГОСов патриотическая работа. Экологическое просвещение также станет важной составляющей работы в новом учебном году. 

Также на совещании были отмечены достижения вологодской системы образования. Руководителям и педагогам образовательных организаций вручены благодарности и почетные грамоты губернатора Вологодской области и мэра Вологды, знаки «За вклад в развитие образования города Вологды», медаль «Во имя детей». Вместо традиционных букетов педагогам вручали экологические корзины с натуральными продуктами. Это еще один элемент экологичного подхода, который реализуется в областной столице в рамках стратегии «ЭкоВологда».

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