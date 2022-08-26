Житель Бабаево через суд доказал, что в его квартиру поступает некачественная вода

26.08.2022 [Общество]

В Бабаево суд частично удовлетворил иск территориального отдела управления Роспотребнадзора по Вологодской области о поставке горячей воды жителям. 

В управление обратился житель города с жалобой на качество горячей воды в квартире. Система теплоснабжения в многоквартирном доме по адресу заявителя закрытая, горячая вода образуется путем нагрева холодной воды в водонагревателе (теплообменнике), установленном в подвале дома.

Результаты испытаний в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» воды, отобранной из внутренней сети в подвальном помещении многоквартирного дома, показали, что холодная вода перед водонагревателем не соответствует нормативным требованиям по показателю «мутность», проба горячей воды после водонагревателя также не соответствовала нормативным требованиям по показателям «мутность» и «железо». Причем мутность увеличивается, то есть в водонагревателе происходит вторичное загрязнение горячей воды.

«По результатам проверки был составлен судебный иск к ООО «Бабаевская управляющая компания» и МУП «Водоснабжение и водоотведение». Уже после обращения гражданина и проведения проверки Роспотребнадзора в марте 2022 года в городе Бабаево была введена в эксплуатацию станция обезжелезивания. Кроме того, в апреле ООО«БУК» произвел промывку водонагревателя горячего водоснабжения. В результате, согласно исследованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области», при отборе проб до и после водонагревателя по адресу заявителя в мае этого года вода уже соответствовала санитарным требованиям. Однако пробы, взятые в июне, показали превышение наличия железа после водонагревателя», — сообщают в Роспотребнадзоре.

Вода, поступающая в дом, сохранила показатели нормы. Таким образом, к моменту судебного заседания проблема поставки качественной горячей воды заявителю заключалась в некорректной работе теплообменника и требования истца были удовлетворены частично: в удовлетворении иска к МУП «Водоснабжение и водоотведение» было отказано, а ООО «Бабаевская управляющая компания» в срок до 1 января 2023 года обязано исполнить требования законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — обеспечить качество горячей воды, подаваемой жителям дома, в соответствии с нормативными требованиями по содержанию железа.⁣

Тэги: вода

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